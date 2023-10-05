كشفت الصحفية والإعلامية السودانية الشهيرة عائشة الماجدي عن تلقيها هدية قيمة من إجدى صديقاتها التي تعمل في مجال تصميم الثياب السودانية. وكتبت الصحفية المعروفة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (ياسلام يا سلام —- تجيك هدية ( غالية ) توب موشح بعلم السودان وصورتك وفي عز الوجع يتصل بيك بتاع التكسي يكلمك انو معاهو وصية). وتابعت: (تسأل تكون الأجابة إنك زولة وقفتي وقفة قوية مع القوات المسلحة والوطن ( ياخ انا ما مشحودة دا بلدي..نصر الله الجيش السوداني جيش واحد شعب واحد). كما طالبت عائشة الماجدي وبحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين زميلاتها بشراء الثوب وقالت: صاحباتي ( أشتروا منها توبي دا ) عاينو سمح كيف ( شامة علي خد التوب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. الصحفية الشهيرة عائشة الماجدي تكشف عن تلقيها هدية عبارة عن ثوب أنيق وضعت عليه صورتها مع علم السودان وتطالب زميلاتها بشرائه بعد أن تم طرحه في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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