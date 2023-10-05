وقف السيد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي د.جبريل إبراهيم على الضبطيات التي حققتها قوات الجمارك متمثلة في مكافحة التهريب ولاية البحر الأحمر وذلك من خلال ضبطها لأكثر من (112) كيلو جرام من السبائك الذهبية.
وكان في استقباله بمباني مكافحة التهريب السيد مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور والسيد مدير الإدارة العامة للشؤون العامة اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم والسيد العميد شرطة عبد الرحمن زين العابدين مدير دائرة الشؤون المالية والسيد العميد شرطة خالد محمد صالح مدير مكافحة التهريب بالبحر الأحمر.
ومن خلال الزيارة أشاد السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبي مكافحة التهريب في التصدي لكافة محاولات تخريب الإقتصاد وإهدار موارد الدولة مؤكداً وقوفهم التام مع قوات الجمارك من خلال توفير الدعم اللازم لمواكبة تطورات أساليب التهريب.
من جانبه أكد السيد مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور على حرصهم التام في التصدي لكافة محاولات التهريب وأن الجمارك لديها الخبرة الكافية للتعامل مع هذه المحاولات الفاشلة، هذا وقد وجدت الزيارة الرضا والاستحسان ورفع الروح المعنوية للقوة.
أعلام قوات الجمارك السودانية
كانت هذه تفاصيل خبر جبريل يزور الجمارك ويشيد بتضحيات مكافحة التهريب في الحفاظ على مقدرات البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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