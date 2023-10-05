والي القضارف يجتمع بمجلس تنسيق العمل الطبي والصحي بالولاية

ترأس والي ولاية القضارف المكلف الأستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بأمانة الحكومة اليوم الإجتماع الأول لمجلس تنسيق العمل الطبي والصحي بالولاية. حيث تناول أهداف المجلس المتمثلة في توطين التشخيص والعلاج بالإستفادة من إمكانيات وقدرات المؤسسات الصحية الحكومية، القطاع الخاص والقوات النظامية لتقديم خدمة متميزة وسد الحاجة في النواقص عبر الأدوار التنسيقية والتكاملية لاي مؤسسة. كما ناقش الإجتماع أهمية تحديد الاحتياجات المطلوبة لتحقيق شعار توطين التشخيص والعلاج وتقليل الإحالة إلى خارج الولاية. من جهته أكد الوالي تسخير كل ما من شأنه إنزال الشعار إلى ارض الواقع والإستفادة من صيغ التمويل المختلفة لسد النقص، كما أكد أهمية الاستفادة من قدرات القوات النظامية فى مجال توفير الكوادر والمعدات الطبية. ووجه سيادته بتكوين لجنة خاصة بتحديد إحتياجات المشافي ومراكز التشخيص من مختلف الأجهزة والمعدات الطبية توطئة لاستجلابها. سونا

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