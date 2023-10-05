التأمين الصحي: تقديم الخدمات الصحية ل 3.1 مليون مواطن

رحب الصندوق القومي للتأمين الصحي بتفعيل الشراكة مع صندوق للإمدادت الطبية القومي لضمان إنسياب الإمداد الدوائي وتوفير أدوية المنح والهبات بمنافذ التأمين الصحي لإتاحة الخدمات الصحية بعدالة للمؤمن عليهم في جميع الولايات. وأعلن د.فاروق نور الدائم عمر المدير العام المكلف للتأمين الصحي في تصريح لسونا تقديم الخدمات الصحية لعدد 3.1 مليون مواطن منهم 434 ألف من أصحاب الأمراض المزمنة. وأشار لإهتمام الصندوق بالمتأثرين بالحرب من ولاية الخرطوم بتقديم الخدمات الطبية لهم عبر منافذ التأمين المنتشرة بالولايات مشيراً للشراكة مع العديد من منظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الطبية للمواطنيين. وثمن حجم التدخلات الجارية بفرعي القضارف وكسلا للتصدي لأمراض حمى الضنك والكوليرا وقال إن هنالك خطة طموحة للشهور المقبله للنهوض بالخدمات الصحية بالتأمين الصحي. سونا

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