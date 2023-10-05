المواصفات والمقاييس بالنيل الأبيض تبيد 45 طن من المشروبات الغذائية المنتهية

تعبيرية أبادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية النيل الأبيض بمكب النفايات غرب مدينة كوستي صباح اليوم حوالي 45 طن من المشروبات الغازية المنتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وذلك بمشاركة نيابة حماية المستهلك والأمن الإقتصادي ومباحث التموين. وتمت ابادة هذه المواد الغذائية بعد التبليغ طواعية عن إنتهاء صلاحية هذه المشروبات من قبل إحدي شركات التوزيع. وثمن المهندس مجدي صديق الحاج مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية النيل الأبيض الجهد الكبير الذي تقوم به الهيئة وشركاءها في بث الوعي ونشر ثقافة التقييس وسط التجار والشركات الموزعة الشئ الذي دفع بعدد كبير من الشركات والتجار للتبليغ الفوري عن السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة مما يؤكد نجاح نتاج ثمار برامج التوعية وسط المنتجين والمستهلكين في حماية جمهور المستهلكين. سونا

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