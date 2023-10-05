الصحة بسنار والهيئة الطبية الدوائية الدولية يبحثان تدخلات الهيئة بالولاية

بحث الدكتور إبراهيم العوض أحمد يوسف وزير الصحة المكلف بولاية سنار مع وفد الهيئة الطبية الدوائية الدولية تدخلاتها بولاية سنار خاصة في محليتي السوكي وسنجة بمناطق كركوج، العمارة ومبروكة والتي سيتم التدخل فيها عبر العيادة الجوالة. وأكد مدير وزير الصحة أن وزارة الصحة تحدد للمنظمات خططها الفنية وأماكن الهشاشه للتدخل فيها حسب الخطة، مبيناً أن الخدمات الصحية بعد الحرب هي خدمة طوارئ صحية تقدم للمواطنين العائدين من أحداث الحرب الدائرة في الخرطوم مؤكداً استعداد وزارته للتعاون مع الهيئة داعياً لاستصحاب برامج التثقيف الصحي عبر البوسترات خاصة وأن هناك حالات حمى ضنك بالولايات، كما ناقش اللقاء التدخل في الصرف الصحي بمستشفيي سنار وود النيل وتجهيز مراكز عزل ببعض المستشفيات. فيما أبانت فاطمة محمد عبد الحليم مدير الإدارة العامة الرعاية الصحية الأساسية أن الهيئة الطبية الدوائية الدولية أتت بمشروعها وتم التوقيع معها للتدخل بالعيادة الجوالة والتدخل في بعض المراكز الصحية بمحلية السوكي وكذلك التدخل بتهيئة بعض عنابر العزل بمستشفى سنار. من جانبه أبان ممثل الهيئة الطبية الدوائية الدولية د. جمال فتح الرحمن أن المنظمة ستتدخل حسب خطط الوزارة وأن المنظمة ستعمل بالعيادة الجوالة في محلية السوكي وسنجة إضافة إلى بعض الدخلات الأخرى. سونا

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