وزير الانتاج والموارد الإقتصادية بالشمالية يلتقي وفد برنامج الغذاء العالمي

إستقبل وزير الانتاج والموارد الإقتصادية المكلف بالولاية الشمالية المهندس حسين عبد الغفور بمكتبه اليوم بحضور عدد من إدارات الوزارة وفد برنامج الغذاء العالمي الزائر للولاية الشمالية هذه الأيام.

وإطلع وزير الانتاج والموارد الاقتصادية خلال اللقاء على أهداف برنامج زيارة الوفد للولاية والتي تأتي في إطار المشروع الاسعافي لتعزيز إنتاج القمح في السودان الذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي بتمويل من بنك التنمية الافريقي.

ورحب الوزير بالزيارة وأكد أنها تشكل إضافة قوية لجهود الوزارة في مجال التوسع في زراعة محصول القمح وزيادة إنتاجيته.

وأشار في تصريح لسونا أن وفد البرنامج أبدى إستعداده التام لدعم صغار المزارعين وتوفير التقاوي وأسمدة الداب واليوريا والحاصدات والمساهمة في حل مشاكل تخزين التقاوي والاسمدة.

واضاف أن المشروع يستهدف 48 ألف مزارع بالولاية الشمالية فضلا عن جهود برنامج الغذاء العالمي في مجال نقل التقانة والإرشاد والبحوث وإقامة المزارع الإيضاحية وتطبيق الحزم التقنية من أجل زيادة الانتاج والانتاجية لمحصول القمح .

وقال إن وزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالشمالية حريصة على إستمرار التعاون والتنسيق والعمل الجاد مع برنامج الغذاء العالمي وبنك التنمية الافريقي وشركاء العملية الإنتاجية لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأهداف المنشودة.

من جانبها أكدت المنسق الوطني للمشروع الإسعافي لتعزيز إنتاج القمح في السودان الدكتورة أماني أحمد محمد إدريس حرص برنامج الغذاء العالمي وبنك التنمية الافريقي على تنفيذ المشروع خاصة بعد تداعيات الحرب الاوكرانية بإعتبار أن أوكرانيا كانت تقوم بتوفير معظم القمح لاغلب الدول الأفريقية مما دفع وشجع بنك التنمية الافريقي علي دعم الدول الأفريقية ومن ضمنها السودان لزيادة إنتاج القمح في مناطق زراعته المختلفة.