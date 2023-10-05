بنزيما يدعم الملف السعودي لاستضافة المونديال: المستقبل مشرق

أكد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة دعمه للملف السعودي من أجل الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، رسميًا نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034.

وكتب بنزيما، اليوم الخميس، عبر صفحته الشخصية على منصة “إكس”: “رائع.. أخبار مذهلة. المستقبل مشرق”.

وتابع: “تهانينا لجميع أصدقائي ولجميع الجماهير بالمملكة العربية السعودية على هذا الإعلان الكبير”.وأضاف: “أعلم كم تحبون اللعبة، وماذا يعني ذلك بالنسبة لكم.. ستكون بطولة كأس عالم رائعة”.

ولاقى إعلان السعودية عزمها الترشح لاستضافة مونديال 2034، دعمًا واسع النطاق، سواء من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أوحتى من الدول الخليجية والعربية والآسيوية.

وحظي إعلان السعودية بدعم خاص من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ليمنح الملف السعودي زخمًا ودعمًا كبيرًا.

من جانبه قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة إن بلاده تسعى لتقديم تجربة غير مسبوقة للعالم في مونديال 2034.

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