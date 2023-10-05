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بنزيما يدعم الملف السعودي لاستضافة المونديال: المستقبل مشرق

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Asma Osman 0 تبليغ

بنزيما - اتحاد جدة

أكد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة دعمه للملف السعودي من أجل الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.وأعلنت المملكة العربية ، أمس الأربعاء، رسميًا نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034.

وكتب بنزيما، اليوم الخميس، عبر صفحته الشخصية على منصة “إكس”: “رائع.. أخبار مذهلة. المستقبل مشرق”.

وتابع: “تهانينا لجميع أصدقائي ولجميع الجماهير بالمملكة العربية السعودية على هذا الإعلان الكبير”.وأضاف: “أعلم كم تحبون اللعبة، وماذا يعني ذلك بالنسبة لكم.. ستكون بطولة كأس عالم رائعة”.

ولاقى إعلان السعودية عزمها الترشح لاستضافة مونديال 2034، دعمًا واسع النطاق، سواء من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أوحتى من الدول الخليجية والعربية والآسيوية.

وحظي إعلان السعودية بدعم خاص من الأمير ، ليمنح الملف السعودي زخمًا ودعمًا كبيرًا.

من جانبه قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير إن بلاده تسعى لتقديم تجربة غير مسبوقة للعالم في مونديال 2034.

كووورة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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