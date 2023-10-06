وزير الصحة بالنيل الأبيض يؤكد استقرار الوضع الصحي

مستشفى كوستي أكد الدكتور عزالدين حسين محمد علوان وزير الصحة المكلف بولاية النيل الأبيض إستقرار الوضع الصحي بالولاية، ودعا للإستعداد لمجابهة مخاطر الأوبئة خاصة الكوليرا وحمي الضنك، ووجه بضرورة تكثيف أنشطة اصحاح البيئة ومكافحة النواقل. جاء ذلك لدي ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة العليا للطوارئ الصحية بوزارة الصحة والتنمية الأجتماعية بقاعة إجتماعات الوزارة، بحضور مدير الطب العلاجي ومدير الإمداد الدوائي ومدير الادارة العامة للطواري الصحية ومكافحة الاوبئة، واستمع الاجتماع لتكاليف الإجتماع السابق وتقيم ومتابعة تنفيذها. كما استعرض تقارير الوضع الصحي بالولاية وتقارير الإصحاح البيئي وسلامة المياه والتغذية، ودعا الأعضاء إلى تفعيل الترصد المرضي ونظام التبليغ وفرق الاستجابة السريعة. وأمن الاجتماع علي عدد من التوصيات منها تفعيل التبليغ الصفري بالمستشفيات ومراكز التبليغ المختارة، وتكثيف أنشطة صحة البيئة بمواقع التجمعات والمناطق المتاثرة بالخريف، بالإضافة إلى متابعة معينات بنوك الدم مع الصحة العالمية وحصر المستشفيات والمراكز ذات التردد العالي للملاريا وزيادة إمدادها العلاجات. سونا

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