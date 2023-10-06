مدير مالية غرب كردفان يلتقي رجال الاعمال والمقاولين

قال الأستاذ عبد الرحيم عمر بقادي المدير العام لوزاره المالية والقوي العامله بولاية غرب كردفان ان رجال المال والاعمال والمقاولين يمثلون الزراع الأيمن للوزارة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بكل محليات الولاية. وأبان في تصريح لسونا عقب لقائه بهم في مكتبه بالوزارة أن الإجتماع تطرق لعدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك موضحاً أن للمقاولين إلتزامات مالية على وزارته وأنها تعمل على معالجتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط التنموي والمشروعات بعد حصر المطالبات ومراجعة شهادات الإنجاز. وقال بقادي إن الحرب الدائرة بالبلاد ألقت بظلال سالبة على العملية التنموية علاوة على توقف الدعم الجاري، وأكد أن وزارته تعمل على معالجة كل القضايا العالقة. من جانبه أبدي المهندس عبدالله محمد ونيس رئيس إتحاد المقاولين بالولاية عن جاهزيتهم لتنفيذ كافة المشروعات التي تطرحها حكومة الولاية. وقال إن وزارة المالية محل ثقة لجميع المقاولين متمنياً أن يعود الأمن والإستقرار وتنداح التنمية في كل ربوع غرب كردفان. سونا

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