تدشين الدفعة المخصصة من منحة القمح السعودي لاقليم دارفور

تم اليوم بحاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان بحضور حكومة إقليم دارفور الدفعة المخصصة من حصة إقليم دارفور من المنحة السعودية للقمح المقدمة عبر مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية.

وقال وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور ورئيس لجنة الطوارئ باقليم دارفور بابكر حمدين أنه تم تحويل القمح إلى دقيق والذي بلغ 437 الف طن لاقليم دارفور ستصل عبر 140 ألف جوال زنة 25 كيلو موزعة على ولايات دارفور ال 5.

واعتبر أن هذه المنحة سيكون لها أثراً كبيراً في تخفيف الفجوة الغذائية بدارفور، مشيداً في ذات الوقت بالقوات المسلحة والقوات المشتركة في تأمين طوف هذه الشاحنات التي تحمل هذه المواد لمستحقيها بالإقليم.

وناشد المنظمات الدولية بضرورة الإسراع في تقديم مزيد من الدعم الغذائي، الدوائي والإيواء لإنسان دارفور في ظل المعاناة التي يعانيها الآن جراء الحرب، وناشد الجميع بعدم الإعتداء على تلك الشاحنات لجهة أنها تحمل مواد اغاثية للمواطنين.