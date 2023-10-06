أردول: هذه القوة يجب ان تحفز نظير هذا المجهود بحافز يليق

قال مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية: نشيد بالمجهودات التي تقوم بها قوات مكافحة التهريب التابعة للجمارك في ملاحقاتها لمهربي الذهب في البلاد.
حيث ضبطت القوة بالامس مهرب بحوزته 46 كيلو ذهب واخر قبل اسابيع وبحوزته 66 كيلو جرام ايضا ، ان جريمة تهريب هذه السلعة تدخل في اطار تخريب الاقتصاد الوطني وتضر بمصالح الدولة ، نناشد التجار باتباع الإجراءات الحكومية في عملية الصادر ونراهن على يقظة قواتنا في ملاحقة المخالفين.
وأضاف أردول على صفحته الرسمية: هذه القوة يجب ان تحفز نظير هذا المجهود بحافز يليق وكافٍ.
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
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