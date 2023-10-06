شاهد بالصور.. أنوثة طاغية .. لاميتا فرنجية بـ إطلالة تثير إعجاب متابعيها

تحرص الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور الإنستجرام، لتكن محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وتألقت لاميتا فرنجية بإطلالة أنوثية تميل للجرأة، وارتدت فستان مجسم وقصير مكشوف دون أكمام باللون الفضي، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الناعمة مع لون الاحمر في الشفاه.

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية دائما على مشاركة متابعيها وجمهورها جميع صورها وإطلالتها التي تظهر بها في جميع مناسبتها دائمًا، وذلك عبر حسابها علي “إنستجرام”.

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

صدى البلد