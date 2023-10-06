نسرين طافش شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. وظهرت نسرين باطلالة كاجوال وهي ترتدي تى شيرت مطبوع ابيض اللون ونسقت معه ببنطال جيز جذاب يبرز جمالها، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت مكياجًا يتناسب مع إطلالتها. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر تركت شعرها منسدلاً.. نسرين طافش تخطف القلوب بإطلالة جريئة – شاهد الصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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