بالصور.. شاكيرا تستعرض أنوثتها بفستان جلد مكشوف

تملك نجمة البوب الكولومبية “شاكيرا” ذوق رفيع جعلها تختار أزيائها بعناية فائقة لتعكس أناقتها بمختلف إطلالاتها وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت. وبدت “شاكيرا ” بفستان مثير قصير ومكشوف الصدر دون اكمام مصنوع من الجلد باللون الأسود، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، واختارت ترك خصلات شعرها الأشقر منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على الألوان الترابية. وانفصلت شاكيرا (45 عاما) عن بيكيه نجم برشلونة الإسباني (35 عاما) في يونيو 2022، بعد علاقة استمرت 12 عاما، أثمرت عن ابنين، هما ساشا (10 أعوام)، وميلان (7 أعوام). صدى البلد

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