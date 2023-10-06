أسوان - مصر واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة. وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتجرين بالمواد المخدرة سبق إتهامه فى 12 قضية آخرهم قضية “مخدرات” ومحكوم عليه فى 16 قضية) بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات با در بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرعه، وعثر بحوزته على (كمية لمخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس “الشابو” – سيارة “بدون لوحات معدنية” – بندقية آلية – خزينة – عدد من الطلقات). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر تبادل إطلاق النار مع الشرطة .. مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.