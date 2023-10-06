تناقلت صفحات فنية تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة الشهيرة ونجمة السوشيال ميديا الأولى بالسودان هدى عربي وهي تستعد لإحياء إحدى حفلاتها بدولة الإمارات العربية التي تقيم فيها. https://www.facebook.com/reel/1763830697383100?mibextid=B7JvUZ وظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب السوداني في قمة أناقتها وهي تستعرض على أنغام أغنية الفنان الشاب أحمد فتح الله (عومي واتدلي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تستعرض جمالها وأناقتها على أنغام “البندول” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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