أثار مقطع فيديو متداول لأحد أفراد الدعم السريع غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي تناقل المقطع على نطاق واسع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد توعد فرد الدعم السريع بعدم مغادرتهم الخرطوم التي يقيمون فيها والبقاء داخل الأحياء والبيوت التي تركها أصحابها ونزحوا منها. كما أكد أن الخرطوم ليست ملك لأحد وأنهم باقين فيها مطالباً الذي يملك سلاح غيرهم أن يرفعه, ونوه المواطنين إلى استحالة العودة مجدداً بعد عمليات التخريب التي طالت الأحياء وقام بتصويرها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أحد أفراد الدعم السريع يتوعد بعدم خروجهم من الخرطوم ومن منازل المواطنين و يؤكد أنهم لن يسمحوا لأحد بالعودة الى منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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