شاهد بالصورة والفيديو.. مدرب كرة قدم سوداني يقدم فاصل من الرقص أثناء مجريات المباراة على أنغام (يا حليل الفكي الجاب ليكم العرقي) ويثير ضحكات جمهور مواقع التواصل

أثار مدرب كرة قدم سوداني ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو طريف. وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد قام المدرب المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعه الطريفة بتقديم فاصل من الرقص أثناء مجريات مباراة فريقه الذي يلعب في دوري الهواة بإحدى ولايات السودان. المدرب صاحب الشخصية الكوميدية والمحبوب على مواقع التواصل الاجتماعي قدم فاصل من الرقص مع أغنيات الجمهور الحاضر ثم واصل بعدها متابعته لأحداث المباراة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد قام متابعي مقاطع المدرب بدبلجة رقصاته مع الأغنية التراثية الشهيرة (يا حليل الفكي الجاب ليكم العرقي) ليظهر وكأنه يرقص على أنغامها. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

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