شمال كردفان: إنتظام العمل بمستشفى الأبيض التعليمي

أكد دكتور عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المدير العام لمستشفى الأبيض التعليمي أن كافة أقسام المستشفى تعمل بصورة جيدة.

وقال عبدالرحمن في تصريح لـ(سونا) إن جميع الكوادر الطيبة تعمل على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وأضاف أن أقسام المستشفى المختلفة التي تشمل الطوارئ والاصابات، أقسام الجراحة المختلفة، طوارئ الانف والحنجرة، قسم الباطنية، الجهاز التنفسي، قسم الأطفال والعناية القلبية المكثفة وخلافها من الأقسام تستقبل كل الحالات الطارئة والباردة.

وأبان أن متوسط التردد اليومي من المرضي للمستشفي ما بين 200 إلى 300 مريض للأقسام كافة، كاشفاً عن إنتظام العمليات المبرمجة والعيادات المحولة بجانب قسم التصوير الطبى والأشعة التشخيصية وذلك باجراء الأشعة المقطعية والسنية والموجات فوق الصوتية.

وعن التحديات والمعوقات التي تمر بها المستشفى أوضح الدكتور عبدالرحمن أن الإنقطاع المستمر للتيار الكهربائي وإمداد المياه وقلة كودار التمريض هي من أبرز التحديات، لافتاً إلى أن المستشفى شهد عدت مبادرات مجتمعية في الآونة الأخيرة لنظافة المستشفى على المستوى الرسمي والشعبي.