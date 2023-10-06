يشارك في البطولات الأفريقية في الموسم الجاري 4 فرق من الدوري المصري، حيث يمثل مصر الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، بينما يشارك الزمالك ومودرن فيوتشر في الكونفدرالية. نتائج مجموعات الكونفدرالية المجموعة الأولى: الهلال الليبي – سوبر سبورت الجنوب أفريقي – مودرن فيوتشر – اتحاد العاصمة الجزائري. الثانية: أبو سليم الليبي – سوار الغيني – ساجرادا الأنجولي – الزمالك. الثالثة: دو لوبيتو الأنجولي – دريمز الغاني – الأفريقي التونسي – ريفرز يونايتد. الرابعة: سيخوخون الجنوب أفريقي – ستاد مالي – ديابيلس الكونغولي – نهضة بركان. المصري اليوم

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك فى المجموعة الثانية بالكونفدرالية مع ساجرادا وأبو سليم وسوار الغينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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