خرجت المنظمة السودانية لرعاية الأطفال والشباب دفعة جديد من دارسي الإسعافات الأولية والتمريض بقرية أم كديسة بمحلية المتمة ولاية نهر النيل. وأكد رئيس المنظمة الدكتور أحمد عثمان أحمد، في تصريح صحفي أنهم مستهدفون 1000 شاب وشابة للتدريب في مجال الإسعافات الأولية والتمريض بمحلية المتمة. وقال، لدى مخاطبته حفل التخريج نهار اليوم الخميس، إن المنظمة تعمل في عدة مجالات تخدم الإنسان وحاجته، خاصة الأطفال والشباب، مبيناً أن أهل محلية المتمة رحبوا بالمنظمة ونشاطها، مضيفاً أن إنسان المنطقة يرغب في التطوير والتدريب، مشيراً إلى أن هنالك مناشط كثيرة تتأهب المنظمة لتنفيذها بمحلية المتمة. وأشاد دكتور أحمد بصبر وإهتمام الدارسات على التدريب النظري والعملي، مبيناً أن الشخص الذي يكمل الدورة في المنظمة يصبح جاهزاً للتعامل مع حالات الطوارئ والإسعافات الأولية. وشكر د. أحمد كل الذين وقفوا مع جهود المنظمة حتى حققت اهدافها المخطط لها. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة رعاية الطفولة السودانية تخرج متدربي إسعافات أولية والتمريض بالمتمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.