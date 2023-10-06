وزارة البنى التحتية بالجزيرة تنجز 759 مشروعاً في عام

ود مدني - ولاية الجزيرة جدد المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية والنقل المكلف بولاية الجزيرة عزم وزارته إستكمال النهضة التنموية والخدمية لتعزيز دور الولاية في قيادة الإقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وكشف الوزير في تصريح لسونا أن وزارته أكملت إنجاز 759 مشروعاً في فترة لم تتجاوز العام حيث تم إنارة 121 قرية و9 طرق وتشجيرها ومراجعة الانترلوك والكيرفستون وفواصل الطرق الرئيسية إضافة لتطهير ونظافة 43 كيلو متر في مجال الصرف السطحي تحوطا لفصل الخريف وتجنب السيول والفيضانات. وأشار الوزير للترتيبات الهندسية والفنية الجارية لإنشاء مصارف للطرق مؤكداً حرص وزارته النهوض بقطاع النقل بصيانة الطرق، تشييد الجسور، فتح مسارات وطرق جديدة، إزالة التعديات على الطرق العامة وزيادة ربط السكك الحديدية. وأعلن عن الشروع في وضع قاعدة بيانات مرجعية لكافة الإدارات تستند إليها الوزارة في إنفاذ برامجها وخططها المستقبلية. سونا

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