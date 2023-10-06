التقى السيد وزير العدل بمكتبه اليوم بولاية الجزيرة عميد كلية القانون بجامعة الجزيرة الأستاذ أحمد النور الغالي والوفد المرافق له من أساتذة الجامعة مثلاً للسيد مدير الجامعة. حيث استعرض معه الطلب المقدم من مدير الجامعة أ. د. صلاح الدين أحمد العربي المتعلق برغبة وإستعداد جامعة الجزيرة بإستضافة تنظيم إمتحان مهنة القانون (المعادلة) من خلال ما تملكه من بنية تحتية وأكاديمية ومهنية وكذلك طلب آخر لإعتماد كلية القانون في عضوية مجلس تنظيم مهنة القانون. وشكر السيد الوزير إدارة الجامعة على المبادرة وعلى الطلب حيث إستجاب على الفور تقديراً للدور الكبير الذي تلعبه جامعة الجزيرة في العلم والمعرفة وخدمة المجتمع. وحث الوزير كلية القانون على لعب دور أكبر في نشر الثقافة القانونية والإهتمام بالمواد المتعلقة بالعلاقات الدولية مثل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. من جانبه، شكر السيد عميد الكلية السيد الوزير على الإستجابة للطلبين دفعاً للعلاقات بين وزارة العدل وجامعة الجزيرة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر وزير العدل يلتقي عميد كلية القانون بجامعة الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.