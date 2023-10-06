بمشاركة الهلال السوداني.. مواعيد مباريات دور المجموعات في أبطال افريقيا

تبدأ مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نوفمبر 2023، على أن تقام الجولة الأخيرة في مارس 2024. ووقع الهلال السوداني في المجموعة الثالثة بجانب الترجي والنجم الساحلي من تونس وبترو اتليتكو الانغولي. الجولة الأولى: 24 و25 نوفمبر – 2023

الجولة الثانية: 1 و2 ديسمبر. الجولة الثالثة: 8 و9 ديسمبر.

الجولة الرابعة: 19 ديسمبر. الجولة الخامسة: 23 و24 فبراير. – 2024

الجولة السادسة: 1 و2 مارس. وكانت القرعة أسفرت عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى:

ماميلودي صن داونز – جنوب إفريقيا

بيراميدز – مصر

مازيمبي – الكنغو

نواذيبو – موريتانيا المجموعة الثانية:

الوداد – المغرب

سيمبا – تنزانيا

أسيك ميموزا – كوت ديفوار

جوانينج جالاكسي – بتسوانا المجموعة الثالثة:

الترجي – تونس

بترو أتلتيكو – أنغولا

الهلال – السودان

النجم الساحلي – تونس المجموعة الرابعة:

الأهلي – مصر

شباب بلوزداد – الجزائر

يانج أفريكانز – تنزانيا

ميدياما – غانا الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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