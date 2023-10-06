إنطلاقة حملة إصحاح البيئة بمحلية كادقلي

بمشاركة واسعة تدافع لها سكان مربعى السمة غرب ووسط وتلاحم شبابي وإدارة أهلية ومرأة وطلاب، نفذت محلية كادقلي يوم أمس الخميس حملة كبرى لإصحاح البيئة جاءت إنفاذاً لقرارات والي ولاية جنوب كردفان محمد إبراهيم عبدالكريم بتحديد يوم في كل شهر لإصحاح البيئة. إستجابة لذلك القرار، نظم سكان حى السمة غرب مربع واحد وإثنين اليوم حملة لرش الحشائش وردم البرك والشوارع التي جرفتها السيول.

وفي استطلاع أجرته (سونا) حول هذة الحملة، أكد الأمير محمود عبدالله المراد أمير أمارة الشوابنة أن النفير الذي قام به الشباب يعد إعادة للحمة والترابط الوجداني، مضيفاً أن النفير يحمل عدة رسائل؛ الأولى الإهتمام بالشأن البيئي والأمر الثاني توحيد الجهود الرسمية والشعبية نحو السلام والتنمية، بجانب دعم مبادرة أهل كادقلي الكبرى لرتق النسيج الإجتماعي وتعزيز السلام المجتمعي. وحث الأمير المراد الشباب لشحد الهمم وتولي قيادة البناء والإعمار.

فيما أوضح نور الدين عثمان رئيس مركز شباب حى السمة غرب أن ضربة البداية لإنطلاقة الحملة من داخل أحياء السمة يجسد شعار (بيئة صالحة ومجتمع معافى)، داعياً المشاركين إلى ضرورة نبذ العنف القبلي ومناهضة خطاب الكراهية.ة، مشيداً بجهود حكومة الولاية والإدارة الأهلية لحثها ورعايتها للعمل الجماعي.

وأكد ميرغني عيسى رئيس اللجنة التسيرية إلى استمرارية حملات اصحاح البئية والتوعية بمخاطر أمراض الوبائيات الناتجة عن توالد البعوض الذباب، وقال إن المبادرة التيق أطلقتها محلية كادقلي تجاوب معها المجتمع بإعتبار أن الأمر يهم المواطن في المقام الأول.

وأشار إلى أن الحملة تشمل عدة جوانب منها الرش بالطرمبات لإبادة الحشائش الضارة بالمبيد ومكافحة حمى الضنك التي انتشرت في عدد من ولايات السودان، لافتاً إلى ظهور بعض الحالات بالولاية.

وأبان، ان الحملة تشتمل أيضاً على ردم الشوارع التى جرفتها مياه الأمطار، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت العزم المواصلة في الأعمال الخيرية دون اي مطامع شخصية أو كسب سياسي بل تسعى لخدمة المواطن.