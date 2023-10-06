الصحة بسنار تتسلم عدد من الأدوية المضبوطة بواسطة جمارك الولاية

تسلمت أمس وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنارعدد من الأدوية التي تم ضبطها بواسطة جمارك ولاية سنار وذلك لمعاينتها وحصرها بمخازن الجمارك وتوزيعها وفق الصلاحية وذلك للحاجه لها نظراً لندرة الدواء.

وقال وزير الصحة المكلف بولاية سنار إنه تم تكوين لجنة فنية لتحديد الصالح وإبادة الدواء منتهي الصلاحية وفق قانون الأدوية والسموم بولاية سنار.

من جانبه أكد مدير شرطة ولاية سنار اللواء طارق الريحأنهم تشرفوا بحضور لجنة من الجمارك إتحادية كونها الفريق حسب الكريم للوقوف على الأدوية التي ضبطتها إدارة الجمارك بولاية سنار لتسليم لولاية سنار في شكل قافلة لاستخدام الصالح منها، مؤكداً أن للجمارك كل يوم إنجاز مشيراً إلى أنها حامية للوطن وحريصة على صحة المواطن في إطار الأمن الصحي.

المدير التنفيذي لمحلية سنار عبدالله عطا المنان حيا مجهودات شرطة الجمارك ومكافحة التهريب وقال إنها عين ساهره لحماية المواطن وأمنه، مبيناً أن الأدوية المضبوطة والصالحة للإستعمال ستفيد المواطن خاصة وأن البلاد تعيش في وضع استثنائي.