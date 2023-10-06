التاريخ لا يكتبه النشطاء!

تكريم العظماء فى الندوة الثقافية احتفالا بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر العظيم، من تقاليد المؤسسة العسكرية المصرية الراسخة، مؤسسة عالية المقام تعرف منجزات قادتها العظام حق المعرفة، وكلٌّ دوره محفوظ فى سجلاتها التاريخية، تنزلهم منازلهم.

المؤسسة العسكرية المصرية ذات تقاليد عريقة، وعندما تكرم الأبطال، تتحدث بوعى تاريخى، وتخوض معركة الوعى متسلحة بالحقائق على ضفاف القنال التى شهدت طرفا من عبقريات قادة أكتوبر العظام، منهم من قضى نحبه راضيا مرضيا، ومنهم من ينتظر راضيا مرضيا.

التاريخ يكتبه المنتصرون، يكتبه من خاضوا غمار الحرب، واكتووا بنارها، وتحملوها صامدين، وفازوا بنصر أو شهادة، الحرب ليست نزهة خلوية، لكنها تضحيات جسام.

نعم التاريخ يكتبه المنتصرون، كما قال رئيس الوزراء البريطانى التاريخى «ونستون تشرشل» ونضيف، ولا يكتبه النشطاء كما يحاولون فى الفضاء الإلكترونى انتقاصا من أدوار تاريخية بثأرية سياسية.

حقا، الرئيس السادات صاحب أعظم قرارات العسكرية المصرية فى تاريخها الحديث، شاء من شاء وأبى من أبى، والفريق سعد الشاذلى رئيس أركان نصر أكتوبر المجيد، شاء من شاء وأبى من أبى، والرئيس مبارك صاحب «الضربة الجوية» العظيمة شاء من شاء وأبى من أبى، والمشير محمد حسين طنطاوى بطل معركة «المزرعة الصينية»، وسجل اسمه بين قادة أكتوبر العظام، شاء من شاء وأبى من أبى.

حكم التاريخ لا يرتهن بأحكام النشطاء، والنشطاء يتبعهم الغاوون، اشمئناط النشطاء من الاحتفاء بالمجهود الحربى للرئيس مبارك فى ذكرى مرور نصف قرن على العبور العظيم، وإلقاء التراب على منجزه العسكرى، لا يغير من حكم التاريخ، والتاريخ صاحب ضمير، بعض من الإنصاف والتواضع أمام التاريخ.

التاريخ يكتبه المؤتمنون على الحقيقة، لا يُكتب بالمزاجية والعشوائية والارتجال، وقلب الحقائق، وابتسار الأدوار، الموقف السياسى الذى يلوّن الأحكام التى تصدر بحق قادة أكتوبر العظام يحمل فى طياته خللا تاريخيا لا تتحمله الأجيال.

فارق بين الأحكام السياسية، وفيها قولان، والأحكام التاريخية، ولها معيار أخلاقى، لها ضوابطها العلمية، ولا يجوز الخلط بين ما هو سياسى متغير، وبين ما هو تاريخى عسكرى ثابت فى يوميات الحرب.

الثابت تاريخيا أن قادة أكتوبر سجلوا منجزا عسكريا استثنائيا شهدت به كبريات الأكاديميات العسكرية العالمية، ودروسه تدرس فى عبقرية الأداء، وغيرت من نظريات عسكرية، وأعادت رسم خرائط المنطقة، ما قبل أكتوبر شىء وما بعده شىء آخر.

أتعرفون لماذا يرحل القادة صامتين، لأنهم أدوا الأمانات إلى أهلها، رجال لم تلههم تجارة ولا بيع، رحلوا قبل زمن بيع الغالى بالرخيص، وخلط اللبن بالماء، وزعم الأدوار، ورسم أبطال كرتونيين (من ورق) فى الفضاء الإلكترونى، استلابا لأدوار حقيقية، وتضحيات بالأرواح.

اشتغال النشطاء بتأريخ التاريخ، وحرف الحقائق، ولىّ عنقها، والقص واللزق، وخلط الأوراق بين ما هو سياسى وما هو عسكرى، والتخليط المتعمد اعتمادا على الذاكرة السمكية لأجيال ولدوا فى حجر «مارك زوكربيرج» مؤسس موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، كل هذا الغثاء الفيسبوكى، ينطبق عليه القول القرآنى «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْأَرْضِ (الرعد/ ١٧).

حمدي رزق – المصري اليوم

