لجنة التخطيط بولاية كسلا تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة التخطيط بولاية كسلا اجتماعها الاول بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالولاية بعد التكوين الجديد ذلك برئاسة الأستاذ علي ابو فاطمة كرار رئيس اللجنة بالولاية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط والبرامج الموضوعة للحد من الاشكاليات السابقة في التخطيط واعادة أمر التصاديق واعداد الخرط الفنية والهندسية للجان التخطيط بالمحليات بجانب ايقاف جميع التصاديق الفردية والتجارية علاوة على اعداد الخطط السكنية والخدمات العامة للتصرف فيها بالمحليات بناء على التوصية من وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية وذلك عبر المزاد العلني.

واشار مدير الادارة العامة لتخطيط العمراني بالولاية مقرر اللجنة محمد انور ابوحسين إلى ان اللجنة خرجت بعدد من القرارات الإدارية التي تساعد في تقديم خدمات ميسرة للمواطنين في مجال السياسات العامة للتخطيط العمراني بجانب اعادة النظر في التصاديق الممنوحة للاكشاك وتنظيم الاسواق بالتنسيق مع المحليات لتسهيل حركة المرور وعكس الوجه المشرق لحاضرة الولاية.

واشار أيضا إلى الخطط الموضوعة لمعالجة السكن العشوائي عبر طرح الخطة السكنية العامة.

وتطرق الاجتماع الى التصاديق الممنوحة لمحطات الوقود ووضع ضوابط لتنظيمها خاصة المناطق الحدودية التي منع بموجبها منح التصديق.