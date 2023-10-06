شاهد بالصور والفيديو.. حجم الحريق والدمار بمقر وزارة التعليم العالي ونزوح مواطنين من منازلهم بالعيلفون

أظهر فيديو جديد يظهر حجم الحريق والدمار بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الخرطوم. وأظهرت صورة متداولة تظهر نزوح مواطنين من منازلهم بالعيلفون جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع ببعض أحياء المدينة. الجزيرة – السودان

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