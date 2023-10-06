قالت تنسيقية لجان مقاومة كرري بأم درمان: مليشيا الدعم السريع تستهدف أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتتدعي الديمقراطية فوق جثث الأبرياء. الجزيرة – السودان

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