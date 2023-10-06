نادي ابها يوقف نتائج النصر السعودي الإيجابية بالتعادل

أوقف نادي أبها سلسلة نتائج النصر الإيجابية، وفرض عليه التعادل (2-2) مساء الجمعة في عقر داره بملعب الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل للنصر أوتافيو في الدقيقة (3)، وأندرسون تاليسكا في الدقيقة (28)، بينما أحرز ثنائية أبها سعد بقير (36) من ركلة جزاء، وكارل إيكامبي (90+2).

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بينما صعد أبها للمركز الخامس عشر ب7 نقاط.ونجح الكاميروني إيكامبي في معادلة النتيجة لصالح أبها بالوقت المحتسب بدل الضائع، بفضل تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك العقيدي.

كووورة