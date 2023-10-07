أشاد والي ولاية القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب لدى تفقده اليوم العلاجي المجاني للنازحين والمجتمع المستضيف الذي نظمته جمعية رأف للتنمية بمركز صحي المعلم بحي روينا بمدينة القضارف، أشاد بجهود شباب الجمعية والكوادر الصحية والمتطوعين لدعمهم الكبير لضيوف القضارف وتخفيف كلفة العلاج والفحوصات عليهم، خاصة في ظل إنتشار حمى الضنك بالقضارف. وجدد دعوته لكل الشباب وأصحاب المبادرات للعمل معاً من أجل تطهير المجاري ومصارف المياه وتجفيف بؤر توالد ذباب الأيديس للقضاء تماما على حمى الضنك. ودعا الوالي الجمعية إلى أهمية العمل لتوفير الوجبات لمركز العزل بمستشفى الحوادث، مجدداً دعمه لمشروع العيادات المجانية للنازحين بالولاية. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية رأف تقيم يوماً علاجياً مجانياً بمراكز النازحين بالقضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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