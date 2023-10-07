بالصور.. مباحث عطبرة تسترد عربة بوكس تم نهبها من الخرطوم

تمكن فريق من شعبة مباحث عطبرة من إسترداد عربة بوكس تويوتا موديل العام 2017 بعد تتبع معلومات ميدانية قادت إلى ضبط العربة المذكورة بمنزل المتهم “م س ع” بمنطقة كنور بعطبرة. وكان صاحب العربة قد دون بلاغاً في وقت سابق بقسم شرطة الأوسط شندي تحت المواد 174/175 من القانون الجنائي يفيد فيه بقيام أفراد مليشيا الدعم السريع المتمردة بنهب وسرقة 49 عربة بأنواع وموديلات مختلفة من مقر إحدى الشركات بمنطقة الخرطوم 3 والعربة التي ضبطتها مباحث عطبرة من ضمن هذه العربات المبلغ عنها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجري إستكمال التحريات. سونا

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