مشرف القطاع الشمالي بالشرطة يبدأ زيارة تفقدية لنهر النيل

وصل إلى مدينة عطبرة اليوم الفريق شرطة أمير عبد المنعم مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والتخطيط مشرف القطاع الشمالي في زيارة تفقدية لولاية نهر النيل. وكان في إستقباله اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل وأعضاء هيئة قيادة شرطة الولاية. وتشتمل زيارة مشرف القطاع الشمالي على عدة برامج وإجتماعات رسمية ولقاءات مع هيئة قيادة الشرطة بالولاية وزيارات للمحليات للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية بالولاية. سونا

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