بالصور.. السيسي يجري الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للرئاسة المصرية

قام اليوم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وكان في استقبال الرئيس السيسي المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية، جاء ذلك بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للحملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ومن جانبه أعلنت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن عقد مؤتمرها الصحفي الأول للإعلان عن التدشين الرسمي للحملة، وإعلان تفاصيل إجراءات الترشيح وما يرتبط بها من مسائل اليوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً بحضور وسائل الإعلام والصحافة المحلية والأجنبية.

صدى البلد