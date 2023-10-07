إسماعيل هنية: نخوض معركة الشرف والمقاومة والكرامة للدفاع عن الأقصى

غزة - فلسطين قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: – نخوض معركة الشرف والمقاومة والكرامة للدفاع عن المسرى والأقصى – نهيب بأمتنا وأحرار العالم الوقوف والمشاركة في معركتنا القائد العام لكتائب القسام بفلسطين محمد الضيف: – الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت العدو – بدءا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني مع الاحتلال – اليوم يستعيد شعبنا ثورته ويعود لمشروع إقامة الدولة – طوفان الأقصى أكبر مما يظن الاحتلال ويعتقد. الجزيرة – السودان

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