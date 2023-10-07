رئيس الهيئة الشعبية لدعم القوات المسلحة بسنار: نعمل بدوافع وطنية

في حوار صحفي مع الدكتور محجوب احمد محمد علي وزير المالية المكلف بولاية سنار رئيس الهيئة الشعبية العليا للاستنفار ودعم القوات المسلحة أكد ان الهيئة تعمل بدوافع وطنية وتضم جميع أطياف مجتمع الولاية الذي لم يترددوا في دعم القوات المسلحة الامر الذي يعزز الثقة في أنهم ماضون في الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الهيئة من الدعم والاستنفار… فإلي مضابط الحوار:

– الأستاذ رئيس الهيئة الشعبية العليا لدعم القوات المسلحة هل حققت الهيئة الدعم المادي والعيني للقوات المسلحة ؟

– بالتأكيد … فقد شاركت كل قطاعات المجتمع في دعم القوات المسلحة في معركة الكرامة، والكل شاهد قوافل الدعم العيني التي لبت نداء الوطن ولا زال مواطن الولاية يدعم المعسكرات المفتوحة المنتشرة في ربوع الولاية.

– من اولى اولويات الهيئة استنفار القادرين على حمل السلاح للدخول لمعسكرات التدريب ما مدى جاهزية تلك المعسكرات وكم عددها بالولاية؟. – يوجد حتى الآن معسكران مقفولان وحوالي 23 معسكر مفتوح، ولا زالت لجنة الاستنفار (لجنة فرعية) تواصل مجهوداتها بكل الوحدات الإدارية والقرى والفرقان في استنفار كل من يرغب في حمل السلاح والذود عن حياض الوطن.

– الاستنفار يقوم علي المجتمع. هل تجاوب المجتمع مع نداءات الهيئة؟. وهل حققتم الربط المستهدف من المستنفرين؟.

– الهيئة اصلا تعول علي المجتمع، ولم يخذلها مطلقا، بدليل تدافع كل شرائحه ومساهمته الواضحة في إنجاح المشروع. أهداف الهيئة هو الاستنفار اولا … دعم المعسكرات وتدريب القادرين علي حمل السلاح ثانيا … تعزيز الحماية والأمن بالولاية ثالثا … والدفع بالقادرين للمواقع الامامية متي ماطلب منهم ذلك رابعاً. نعتقد اننا في الطريق الصحيح لتحقيق الربط المطلوب وفق الأهداف الموضوعة.

– في بداية الاستنفار شاركت الكثير من قطاعات مجتمع ولاية سنار وتفاعلت مع دعم القوات المسلحة هل هذا الدعم مازال متواصلا؟. – نعم لا زال متواصلا بكل قطاعات المجتمعات علي مستوى الولاية والمحليات.

– في بعض الولايات تم فتح معسكرات للمرأة هل المرأة السنارية شاركت في الاستنفار ؟. – لدينا معسكرين للنساء، ومشاركة المراة السنارية واضحة في تحفيز واستنفار كل شرائح المجتمع وفي إعداد الزاد وخلافه.

– بعض الولايات قامت بتدريبات نوعية قناصة وغيرها هل توجد معسكرات في سنار لمثل هذه التدريبات؟. – التدريب المتقدم والنوعي يقع تحت دائرة القوات المسلحة واي تدريب نوعي يتم وفق تقديراتها.

– يتساءل الشارع عن ميزانية فتح المعسكرات هل هي من الدولة ام من المجتمع ؟.

– الصرف علي كل انشطة الهيئة العليا للاستنفار ودعم القوات المسلحة يتم من مساهمات شعبية ومصادر حكومية محلية وولائية.

– البعض يتهم اعضاء الهيئة بأنهم عضوية في النظام السابق (المؤتمر الوطني) ماذا انت قائل لهم؟. – من الصعب اقناع من يعمل بنظرية (عنزة وإن طارت). ولكن نؤكد ان الهيئة العليا للاستنفار ودعم القوات المسلحة هيئة مهنية، تعمل بدوافع وطنية، تضم كل أطياف المجتمع، من مكوك وعمد وسلاطين ونظار وشيوخ وقيادات المزارعين والرعاة واصحاب العمل، يشرف عليها الوالي، وتضم في عضويتها تنفيذيين علي المستوى المحلي والولائي وتضم ممثلي كل القوات النظامية، وبابها مفتوح لكل حادب علي مصلحة الوطن، وراغب في الإسهام في معركة الكرامة.

– في سؤال خارج النص من المألوف إعداد ميزانية وموازنة العام المالي٢٠٢٤ م خلال هذه الايام ونحن في نهاية العام ٢٠٢٣م ولم نسمع شيئا عن هذه الموازنة هل لتداعيات الراهن وما المعالجة؟. – يتم عمل الموازنة العامة للولايات وفق المنشورات الاتحادية التي تصدرها وزارة المالية … تأخر إصدار المنشور حال دون الإعلان والبداية الفعلية لإعداد الموازنة العامة. عموما لا زال هناك متسع من الوقت وقد تلجأ الولاية إلى ترتيبات أخرى في حال عدم إعداد الموازنة بعد نهاية العام المالي.

– هنالك عدة إجراءات ومعالجات اتخذتموها لتخفيف العبء على العاملين من سلة وسلفيات وصرف لبعض الاستحقاقات هل من بشريات أخرى؟. – نعم، ونبشر العاملين بالخدمة المدنية العامة بالولاية بمشروع رابع يساهم في تخفيف أعباء المعيشة ويكافئ صبرهم وحرصهم علي تقديم واجبهم تجاه المجتمع بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد.

– في كلمة اخيرة ماذا انت قائل لمجتمع ولاية سنار؟.

– نسأل الله يديم نعمة الامن والامان علي هذا المجتمع العريق.

سونا