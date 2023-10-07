شاهد بالفيديو هروب جماعي للمستوطنين بعد اجتياح الفصائل لغلاف غزة

أظهرت مقاطع بثتها قناة الجزيرة هروب جماعي لمستوطنين إسرائيليين بعد اجتياح الفصائل لغلاف غزة وأسر مجموعة من الجنود والعربات القتالية.

قناة الجزيرة مباشر

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