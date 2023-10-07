د. جبريل: تفاهمات مع مؤسسات التمويل الدولية بدعم السودان

قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم إن السودان توصل الى تفاهمات مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تمويل التعليم والقطاع الصحي والخدمات الاساسية من مياه الشرب الري والزراعة بالسودان. وكشف في حوار اجرته معه وكالة السودان للأبناء عن مطالبة السودان خلال اجتماعات ولقاءات أجراها مع مسؤولين بهذه المؤسسات شملت نائب الأمين العام للامم المتحدة ومساعد الأمين العام لتنسيق التنمية ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون أفريقيا والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بتحويل المبالغ المرصَودة للسودان وتم حبسها لاسباب سياسية تحويلها لخدمة الاهداف الإنسانية في السودان لدعم التعليم والصحة والخدمات في السودان باعتبارها من أهداف التنمية المستدامة. واوضح د. جبريل قلنا لهم هنالك تجارب حيث قامت هذه المنظمات بتوفير أجور المعلمين والقطاع الصحي في بلدان كانت تعيش ظروف مثل ظروف السودان فلماذا لا يتم مساعدتنا في الحصول على مرتبات المعلمين والقطاع الصحي حتى نضمن خدمة صحية معقولة وبالتالي نضمن استمرار التعليم وتقديم خدمات صحية بصورة طبيعية نضمن بها مستقبل للاجيال القادمة. وتابع نبهناهم بصورة اساسية اذا لم يدعموا الزراعة سيضطرون العام المقبل لتقديم الطعام للناس، بينما الارخص انك تساهم بمدخلات الإنتاج بدعم الزراعة بدلا عن إطعام الناس واضاف قائلًا ” ولهذا طلبنا منهم توفير مدخلات الإنتاج لمواصلة الزراعة واطعام أنفسنا والآخرين ولا نمد ايدينا للحصول على الطعام حيث وصلنا الى تفاهم كبير لكن معلوم ان حركة هذه المؤسسات تاخذ وقتا وفيها كثير من البطء والبيروقراطية العالية. سونا

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