طلب مهم للشرطة السودانية للمواطتين

دعت قوات الشرطة السودانية المواطنين الذين وقعت بحقهم جرائم وانتهاكات ومخالفات من قبل ميليشيا الدعم السريع المتمردة بضرورة التبليغ الفوري لكل ما تعرضوا له.

وذلك عبر منصة البلاغ الإلكتروني حفظا لحقوقهم القانونية عبر الرابط الإلكتروني.

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