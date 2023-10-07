شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي: (رفضوا منحي تأشيرة دخول للقاهرة رغم حبي لمصر وشعبها)

خرجت حسناء السوشيال ميديا السودانية المعروفة أمنية شهلي, في مقطع فيديو جديد كشفت من خلاله رفض السلطات منحها تأشيرة دخول لمصر.
وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أكدت نجمة السوشيال ميديا الشهيرة باسم “منوية” أن جواز سفرها دخل بالفعل للقنصلية المصرية ولكنها لم تحصل عليه حتى الأن.
وذكرت أن تجار الأزمات ربطوا حصولها على التأشيرة مقابل مبالغ طائلة بالعملة الصعبة, ولهذا السبب قامت بإلغاء فكرة السفر لمصر رغم حبها لمصر وشعبها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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