الرئيسية/أخبار/ الجيش السوداني: قتل وأسر عدد من مليشيا الدعم السريع المتمردة بضاحية العباسية بام درمان أخبار 2023-10-07 آخر تحديث: 2023-10-07 الجيش السوداني الجيش السوداني:

قتل وأسر عدد من مليشيا الدعم السريع المتمردة بضاحية العباسية بام درمان اليوم التالي 2023-10-07 آخر تحديث: 2023-10-07

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