أثار سوداني موجة من الضحك على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد اختياره اسم ساخر لمحله الذي افتتحه بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اختار الرجل عبارة (دنيا زايلي) كاسم تجاري للكافيه الذي قام بافتتاحه حديثاً. لافتة المحل أثارت ضحكات المتابعين الذين ضحكوا من سخريته وكتب أحد المعلقين (طعميتك حارة ان شاء تكون بتبيع فيها برضو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. أثار موجة من الضحك على مواقع التواصل.. سوداني يفتتح كافيه بالقاهرة ويختار له اسم (دنيا زايلي) وساخرون: (طعميتك حارة ان شاء تكون بتبيع فيها برضو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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