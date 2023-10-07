برباعية في أوساسونا.. ريال مدريد يحلق بالصدارة

اكتسح ريال مدريد ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، اعتلى بها صدارة الليغا.

على إستاد سانتياغو بيرنابيو، افتتح الدولي الإنجليزي سجل التهديف لريال مدريد في مرمى أوساسونا في الدقيقة 9.

قبل أن يعود نفس اللاعب في هز مرمى الضيوف عند الدقيقة 52، ثم أضاف البرازيلي جونيور فينيسيوس التسجيل لـ”الميرينغي” في الدقيقة 65، بعد مراوغته للحارس ووضع الكرة بسهولة في الشباك.

وفي الدقيقة 70، وقع خوسيلو على هدفه الأول والرابع للريال بعد تمريرة حاسمة من “فيني الصغير”.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الليغا،

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