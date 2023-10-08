وزارة الخارجية تحتسب السفيرة مني عبد الرحمن

يحتسب السيد وزير الخارجية السوداني المكلف والسيد الوكيل والعاملون بوزارة الخارجية وبعثاتها الخارجية عند الله المغفور لها بإذنه تعالى: السفيرة منى عبد الرحمن زوجة السفير عبد الحميد عابدين. التحقت الفقيدة بوزارة الخارجية في يناير ١٩٧٩وعملت بعدد من بعثات الخارجية وإدارات الوزارة. تغمدها الله بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته والهم ذويها وزملائها ومعارفها الصبر وحسن العزاء . إنّا لله وانا اليه راجعون. سونا

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