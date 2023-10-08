والي الشمالية يعزى اسرة الراحل عبدالحكم ودالشيخ إبراهيم

أدي والي الشماليه المكلف الأستاذ الباقر أحمد علي واجب العزاء بقرية الٱراك بمحلية مروي لأسرة الراحل المستشار عبد الحكم ود الشيخ إبراهيم عضو هيئة شئون الختمية المركزية، والذي وافته المنية بدولة الإمارات أمس. بحضور رئيس هيئة الختمية بالشمالية الخليفة أحمد عثمان النقيب وعدد من أعضاء الهيئة ورموز الطريقة الختميه وأسرة الراحل عبد الحكم ود إبراهيم. وعدد الوالي مآثر الفقيد وإسهاماته ومواقفه المتجردة في القضايا الوطنية والانسانيه وخدمة المجتمع. سونا

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