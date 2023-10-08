استئناف كافة الأنشطة الأكاديمية بجميع مؤسسات التعليم العالي السودانية الحكومية والخاصة

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني قرارا بفتح جميع الجامعات والكليات الخاصة. وأشار الوزير في قراره إلى خطاب وزير شؤون مجلس الوزراء والصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2023 والخاص بفتح جميع الجامعات في الولايات التي تتيح الظروف الامنية فيها ذلك. عليه فقد قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي إعادة استئناف كافة الانشطة الأكاديمية بجميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والاهلية ابتداءً من يوم 15 اكتوبر 2023. سونا

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