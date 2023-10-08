الخارجية: نجدد موقف السودان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً أعربت فيها عن قلقها بسبب التطورات الخطيرة الجارية في فلسطين المحتلة، حيث أكدت الخارجية علي موقف السودان الداعي لحل هذه القضية وفق لقرارات الشرعية الدولية. كما جددت علي موقف السودان الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، فيما يلي تورد (سونا) نص البيان: –

يتابع السودان بقلق التطورات الخطيرة الجارية الآن في فلسطين المحتلة، وذلك من واقع الاهتمام الخاص والمتصل الذي يوليه للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط.

ظل موقف السودان على الدوام وجوب حل هذه القضية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وشكل هذا الموقف عماد تحركه في المنابر والتشكيلات الإقليمية والدولية بما في ذلك جامعة الدول العربية بحكم عضوية السودان باللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية.

لقد ادى تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية بما في ذلك عدم إحراز اى تقدم فيما يتصل بمسألة حل الدولتين الى استمرار العنف والتوترات في المنطقة.

وتأتى أحداث اليوم لتؤكد أن غياب الحل سيدفع المنطقة لاتون حقبة جديدة من عدم الاستقرار بكل كلفة ذلك الباهظة.