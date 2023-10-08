تواصل الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحي حماس في محيط غلاف غزة

حرب غزة: أهم التطورات في الساعات الأخيرة:

مر أكثر من 24 ساعة منذ أن شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل. وهذا تذكير بأبرز الأحداث في الساعات الأخيرة.

– الجيش الإسرائيلي يقول إن عناصره يشتبكون مع مسلحي حماس في “8 مواقع” داخل إسرائيل بعد أن تمكن من استعادة السيطرة على 22 موقعا في جنوب البلاد. وحماس تتحدث عن اشتباكات “عنيفة”

– رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن بلاده ستخوض” حربا طويلة وصعبة فرضت عليها بسبب الهجوم الإجرامي لحماس”

– إسرائيل شنت غارات على مواقع في غزة داعية السكان إلى اللجوء إلى المخابئ. الغارات الإسرائيلية قتلت أكثر من 250 شخصا في غزة بحسب مصادر فلسطينية.

– مراسل بي بي سي في غزة أفاد بتواصل سماع دوي الانفجارات في القطاع، والسكان يتوافدون على المدارس التابعة للأمم المتحدة.

– عدد القتلى الإسرائيليين تجاوز 300، والسفارة الإسرائيلية في واشنطن تقول إن نحو 100 شخص اختطفوا.

– حزب الله اللبناني يعلن استهداف مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا، وإسرائيل تقول إن إحدى طائراتها المسيرة ضربت موقعا لحزب الله.

بي بي سي عربي